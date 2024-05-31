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فريق التحرير

31 مايو 2024

الأمم المتحدة: 114 مليون شخص فروا من ديارهم بسبب الحروب

دوليات
الأمم المتحدة: 114 مليون شخص فروا من ديارهم بسبب الحروب

قال فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم، إن عدد الأشخاص الذين فروا من ديارهم بسبب الحروب وصل إلى 114 مليونا.

وأضاف في تصريحات له أن حرب غزة هي مثال على السلوك الوحشي للأعمال العدائية الذي لا يهدف فقط إلى التدمير ولكن أيضا ترويع المدنيين، الذين لم يعد أمامهم في كثير من الأحيان خيار سوى الفرار.

وتابع غراندي: “غزة تذكير مأساوي لما يحدث عندما تترك الصراعات وبالتالي أزمة اللاجئين دون معالجة لعقود من الزمن.

وأوضح أنه لا يزال هناك 5.6 مليون لاجئ سوري، بعد 13 عاما من الصراع، في البلدان المجاورة بما في ذلك لبنان والأردن اللذان يستضيفان أيضا لاجئين فلسطينيين، مشددًا على أن أن انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك إجبار الناس على الفرار، لها تأثير مدمر على كثيرين في جميع أنحاء العالم.

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