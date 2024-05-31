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فريق التحرير

31 مايو 2024

حكم تاريخي بالإدانة.. هل يدخل ترامب السجن؟

دوليات
حكم تاريخي بالإدانة.. هل يدخل ترامب السجن؟

تساؤلات عديدة تثار حول مصير الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عقب صدور حكم بالإدانة في قضية “أموال الصمت”، ليكون هذا أول حكم من نوعه في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة، وتتعلق الاتهامات الخاصة به بتزوير سجلات الأعمال لتأثيره على الانتخابات.

ويُتوقع صدور الحكم في يوليو، ورغم وجود توقعات بتأجيل تنفيذ العقوبة، لا يمكن استبعاد فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.

وتنقسم آراء المحللين حول مصير ترامب، حيث يرى البعض أنه نظرًا لعمره وغياب سوابق جنائية، فإن الحكم قد لا يصل إلى السجن، بينما يعتقد آخرون بأن سلوكه خلال المحاكمة قد يجعل القاضي يصدر حكمًا بالسجن.

وبغض النظر عن الحكم، يمكن لترامب الترشح للرئاسة حتى في حالة إدانته، وإذا فاز واستنفذ جميع الاستئنافات، فقد يبدأ تنفيذ العقوبة، وإذا أصبح رئيسًا مرة أخرى، فقد يحميه هذا المنصب من السجن، لكنه لا يمكنه العفو عن نفسه.

وفي حالة السجن، قد يُنقل ترامب إلى سجن رايكرز آيلاند، ويمكن أيضًا فرض الحبس المنزلي، مع تحديات أمنية مرتبطة بوجوده في السجن وضرورة مرافقته بواسطة جهاز الخدمة السرية.

وبعد إدانته جنائيًا، ظهر الرئيس السابق دونالد ترامب على تطبيق “تروث سوشل” حيث أعلن عزمه على هدم ما وصفه بـ”الدولة العميقة”، وطرد دعاة الحرب والعولمة والشيوعية والماركسية من الحكومة، وكشف وسائل الإعلام “المزيفة”، وطرد الطبقة السياسية التي وصفها بأنها “مريضة” وتكره الولايات المتحدة، مع تعهده بتحرير أمريكا من هؤلاء “الشياطين” إلى الأبد.

وهكذا يصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُدان بجريمة، على الرغم من نفيه للاتهامات واعتباره القضية جزءًا من محاولات التدخل في الانتخابات الرئاسية، ولكن يعتزم ترامب استئناف الحكم القضائي بشكل عادل، ويثق في فوزه في هذه المرحلة.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة المحلفين في نيويورك الإدانة لترامب في جميع التهم الموجهة ضده، بما في ذلك تهم تزوير سجلات الأعمال لتستر على دفع “أموال الصمت” لستورمي دانيلز.

ووصف ترامب الحكم بأنه “عار” ووصف المحاكمة بأنها “مزورة”، مؤكداً براءته من التهم الموجهة إليه، وأعلن أنه “سيواصل القتال حتى النهاية”.

وبعد مغادرته لقاعة المحكمة، أكد أن الأمر لم ينته بعد وأن “الحكم الحقيقي” سيكون من خلال انتخابات نوفمبر المقبلة.

 

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