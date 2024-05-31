إسرائيل تنهي عملية جباليا بتدمير المنازل وارتكاب مجازر جديدة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أن قواته أنهت عملياتها في منطقة جباليا بشمال غزة.

وفيما يقول الجيش إنه دمر أنفاقا بطول 10 كيلومترات خلال قتال عنيف استمر أياماً ونفذت خلاله أكثر من 200 ضربة جوية، ألحقت تلك العملية دمارا هائلا طال أكثر من 1000 منزل دُمّرت بشكل كامل، وفق السلطات الفلسطينية.

وارتكبت قوات الاحتلال العديد من المجازر في جباليا، في خرق واضح للقانون الإنساني الدولي الذي ينص على حماية المدنيين في أوقات الحرب.

وقال الجيش إن قواته، التي تجتاح مدينة رفح بريا، عثرت في الطرف الجنوبي للقطاع على منصات إطلاق صواريخ وأسلحة أخرى وممرات أنفاق حفرتها حركة حماس في وسط المدينة، وهو ما يبرر به عملياته العشوائية التي تطال في أغلب الأوقات المدنيين ومعظمهم من النساء والأطفال.

وذكر جيش الاحتلال في بيان أن قواته أكملت عمليتها وانسحبت استعدادا لعمليات أخرى في غزة.

واستعادت القوات الإسرائيلية خلال العملية جثث 7 من أصل 250 رهينة احتجزتهم حماس في هجومهم على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر.

في المقابل، تفيد وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 36 ألف فلسطيني قتلوا في الحرب التي تشنها إسرائيل جوا وبرا على غزة.

وتشهد جباليا قتالا شرسا منذ أسابيع مما يسلط الضوء على التحديات أمام إسرائيل لتدمير كتائب حماس.