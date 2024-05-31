نوع من أنواع سرطان العظام.. علاج واعد يستهدف الساركوما العظمية

فرضت دراسة جديدة، قام بها باحثون من جامعة كوليدج لندن، نوعًا جديدًا من العلاج المناعي على الساحة، وهو الآمل في تحقيق نتائج واعدة في معالجة سرطان العظام المعروف بـ “الساركوما العظمية”.

يُعد سرطان العظام واحدًا من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين المراهقين، رغم أنه لا يزال نادرًا بشكل نسبي.

ومع ذلك، يُعتبر تحديًا كبيرًا للعلاج، حيث يكون عادةً مقاومًا للعلاج الكيميائي وينتشر بسرعة إلى العظام، مما يجعله سببًا رئيسيًا للوفاة المرتبطة بالسرطان.

تركز الدراسة على خلايا مناعية فريدة تُعرف باسم “خلايا gdT”، والتي تُعتبر جزءًا من الجهاز المناعي الطبيعي للجسم. تتميز هذه الخلايا بقوتها الفطرية في مكافحة الأورام السرطانية، ويُمكن تصنيعها من الخلايا المناعية السليمة للمتبرع.

ويتم تحسين هذه الخلايا بحيث تكون قادرة على استهداف وقتل الخلايا السرطانية بفعالية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن نقلها بأمان من متبرع إلى مريض آخر، مما يجعلها خيارًا واعدًا لعلاج السرطان.

وتشمل عملية العلاج استخدام خلايا gdT المهندسة والمعدلة جينيًا، بالإضافة إلى تسليم مواد كيميائية محفزة للمناعة، مثل السيتوكينات، إلى الورم، تُعرف هذه العملية بـ OPS-gdT.

وتشير النتائج الأولية للدراسة إلى أن هذا العلاج يفوق العلاج التقليدي في التحكم بنمو سرطان العظام.

يعتبر هذا الاكتشاف مهمًا لأنه يوفر بديلاً مبتكرًا وفعالًا للعلاجات التقليدية، مثل العلاجات المناعية المبنية على الخلايا الجذعية المعدلة وراثيًا، التي قد تكون مكلفة وتأخذ وقتًا طويلاً للتطوير.

علاوة على ذلك، يتيح هذا العلاج الجديد فرصة للمرضى الذين قد يكونون غير قادرين على الاستفادة من العلاجات التقليدية بسبب حالتهم الصحية.

تتجه الآمال الآن إلى إجراء مزيد من الأبحاث لتحديد فعالية هذا العلاج في السرطانات العظمية الثانوية، مما يفتح آفاقًا جديدة لعلاج هذا النوع من السرطان.