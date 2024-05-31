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  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

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    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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  • 9 - 11
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    البنية التحتية والمدن الذكية

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

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    معرض البناء الرياضي 2024

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    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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    معرض سعودي أوتو شو 2024

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    معرض البناء السعودي 2024

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    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

31 مايو 2024

ضربات أمنية ناجحة ضد مهربي ومروجي المخدرات في 4 مناطق

محليات
ضربات أمنية ناجحة ضد مهربي ومروجي المخدرات في 4 مناطق حرس الحدود في جازان

تواصل الأجهزة الأمنية ضرباتها ضد مروجي ومهربي المخدرات، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة وحماية المجتمع منها.

ونجحت الأجهزة الأمنية، في إحباط العديد من عمليات تهريب وترويج المخدرات خلال الساعات الماضية، ويأتي دور حرس الحدود في مقدمة هذه الجهود، حيث يمثل خط الدفاع الأول ضد تهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية والبحرية والجوية.

جدة

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجه 1.2 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو” وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة

نجران

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية بمنطقة نجران لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

حائل

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة حائل لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة

جازان

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 195 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص

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