خدمات جمركية متقدمة من “الزكاة والضريبة والجمارك” لدعم مبادرة “طريق مكة”

تشهد المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية تقديم أفضل الخدمات للحجاج القادمين إلى المملكة، وذلك بما يُسهم في تيسير إجراءات دخولهم وتأدية مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة حتى عودتهم إلى بلادهم سالمين.

وأكد المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي على الأثر الإيجابي الكبير لمبادرة طريق مكة على مستوى مرونة وجودة الخدمات المقدمة لحجاج الدول المشمولة بالمبادرة.

وأوضح أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعمل على بذل أقصى جهودها لدعم مستهدفات المبادرة، وذلك من خلال الخدمات التي تقدمها في صالتي مبادرة “طريق مكة” بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، حيث تقوم الهيئة بدورها في هذه المبادرة عبر تيسير إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج وأمتعتهم، وذلك بالاستفادة من أحدث التقنيات، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المشاركة في المبادرة.

وأشار إلى أن مبادرة طريق مكة التي تُعد إحدى مبادرات وزارة الداخلية وضمن برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية 2030 أسهمت في تحقيق ما تسعى إليه الهيئة من خلال خطتها التشغيلية لموسم الحج، والتي تركز على أن تكون الخدمات الجمركية المقدمة ذات كفاءة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الأمنية.

وتهدف مبادرة طريق مكة إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وذلك من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة من مطارات دولهم، حيث يتم استقبالهم عند وصولهم للمملكة في الصالات الخاصة بالمبادرة ونقلهم لمقار إقامتهم دون الانتظار في المطار.

يُذكر أن مبادرة طريق مكة تنفذها وتقودها وزارة الداخلية للعام السادس بالتعاون مع وزارات “الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام”، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.