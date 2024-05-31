تشكيل الهلال الرسمي أمام النصر في نهائي كأس الملك

أعلن جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، عن تشكيل فريقه الرسمي أمام النصر، في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستعد الهلال، لمواجهة غريمه التقليدي النصر، اليوم الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل النصر إلى نهائي بطولة الكأس بعد الفوز على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما صعد الهلال لذات الدور، بعدما انتصر على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

تشكيل الهلال أمام النصر في نهائي كأس الملك:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز، سلمان الفرج، ميشايل.

خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، ألكسندر ميتروفيتش.