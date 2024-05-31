كاسترو يُعلن تشكيل النصر أمام الهلال في نهائي كأس الملك

أعلن الجهاز الفني لفريق النصر، بقيادة لويس كاسترو عن تشكيل فريقه الرسمي أمام الهلال، في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستعد الهلال، لمواجهة غريمه التقليدي النصر، اليوم الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل النصر إلى نهائي بطولة الكأس بعد الفوز على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما صعد الهلال لذات الدور، بعدما انتصر على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

تشكيل النصر أمام الهلال في نهائي كأس الملك:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، علي لاجامي، إليكس تيليس.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: أيمن يحيى، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.