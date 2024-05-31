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فريق التحرير

31 مايو 2024

“الدفاع المدني” يُكثّف جهوده الوقائية لضمان موسم حج آمن

حج 2024
“الدفاع المدني” يُكثّف جهوده الوقائية لضمان موسم حج آمن

تُواصل قوات الدفاع المدني بالحج أعمال الكشف الوقائي وتسيير دوريات السلامة على مساكن ضيوف الرحمن في العاصمة المقدسة والمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي، للتأكد من أنظمة الوقاية والحماية من الحريق، بهدف تعزيز جوانب السلامة الوقائية.

وحرصت القوات على التأكد من كفاءة أنظمة السلامة والحماية من الحريق، وعدم وجود أي معوقات تؤثر في سلامة ضيوف الرحمن.

وكذلك متابعة عمل أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية والتحقق من مسالك مخارج الطوارئ، وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت، لتحقيق أعلى درجات السلامة، وتعزيز الوعي الوقائي للعاملين والحجاج.

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