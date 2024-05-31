مرور الكويت يقرر تدمير وتقطيع سيارات “المفحطين”

قررت الإدارة العامة للمرور في الكويت تدمير سيارات المفحطين والذين يقودون برعونة بكبسها وتقطيعها وفرمها لقطع صغيرة ضمن الإجراءات القوية التي اتخذتها ضد المتهورين في القيادة.

ووفقا لبيان الإدارة على منصة “إكس” “قامت الإدارة العامة للمرور من خلال الحملات المرورية المستمرة لضبط المخالفين للقانون وبالتعاون مع الإدارة العامة للإمداد والتموين بكبس وتقطيع المركبات، وذلك ضمن الإجراءات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية باتخاذ أشد العقوبات بحق المركبات المستخدمة في ارتكاب مخالفة

الرعونة بالقيادة وتعريض حياة الآخرين للخطر”.