أسهم أوروبا تصعد بدعم آمال رفع الفائدة الأمريكية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، بعد أن عززت بيانات التضخم الضعيفة في الولايات المتحدة الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” لأسعار الفائدة، في حين ظلت توقعات خفض أسعار الفائدة بمنطقة اليورو في يونيو قائمة على الرغم من أرقام التضخم الأعلى من المتوقع بالمنطقة.

وأغلق المؤشر “ستوكس” 600 مرتفعاً 0.3%، لكنه سجل انخفاضاً للأسبوع الثاني مع ارتفاع عوائد سندات منطقة اليورو لتتماشى مع نظيرتها الأمريكية بفعل مخاوف بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، لكن المؤشر حقق مكاسب شهرية.

وأظهرت البيانات في الولايات المتحدة أن التضخم استقر في أبريل، مع ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% في الشهر الماضي و2.7% على أساس سنوي حتى أبريل.

وفي الوقت ذاته، ارتفع التضخم في منطقة اليورو في شهر مايو، في إشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال أمامه رحلة بطيئة وغير مضمونة لكبح جماح الأسعار.

وأغلقت معظم القطاعات الرئيسية على مؤشر “ستوكس” 600 على ارتفاع، مع تقدم قطاع الرعاية الصحية 1.1%، ورغم تراجع أسهم التكنولوجيا 1.5% الذي حد من المكاسب.

ومن بين الأسهم القيادية، انخفض سهم “إيرباص” اثنين بالمئة بعد أن قالت مصادر بالصناعة إن شركة صناعة الطائرات تواجه ضغوطاً جديدة بشأن زيادة الإنتاج المزمع لطائرات الركاب.

وقفز سهم ساب 5.6% بعد أن قالت الشركة السويدية المصنعة للمعدات الدفاعية إنها تلقت طلبية بقيمة 7.7 مليار كرونة “727 مليون دولار” من دولة غربية لم تسمها.