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فريق التحرير

31 مايو 2024

“جيب” تكشف عن سيارتها الكهربائية “واجونير إس” بسعر يبدأ من 72 ألف دولار

منوعات
“جيب” تكشف عن سيارتها الكهربائية “واجونير إس” بسعر يبدأ من 72 ألف دولار

كشفت “جيب” النقاب رسميًا عن سيارتها الكهربائية العالمية الأولى Wagoneer S، لتدخل بذلك عصرًا جديدًا من الفخامة والأداء في عالم السيارات الكهربائية.

تتميز سيارة الدفع الرباعي الكهربائية Wagoneer S بمدى يزيد عن 480 كم، وتصميم داخلي مليء بالتكنولوجيا، وقوة هائلة تصل إلى 600 حصان، مما يجعلها وحشًا حقيقيًا على الطريق.

تعتمد Wagoneer S على منصة STLA Large المُعدلة خصيصًا لها، مما يوفر لها ثباتًا وراحة استثنائية.

كما توفر وحدات القيادة الكهربائية عزم دوران فوريًا للعجلات الأمامية والخلفية، بينما يضمن نظام الدفع الرباعي القياسي ثباتًا ممتازًا على مختلف أنواع الطرق.

وتُقدم Wagoneer S تجربة قيادة هادئة وسلسة بفضل التعديلات التي تهدف إلى تقليل الضوضاء والاهتزازات الداخلية.

كما تعكس هوية جيب المُستقبلية من خلال تصميمها الخارجي المُعاد تصميمه، بما في ذلك الشبكة ذات الفتحات السبعة المميزة مع الإضاءة المحيطة.

وتتميز Wagoneer S بتصميم داخلي رقمي بالكامل مع شاشة ضخمة بمساحة قابلة للاستخدام تزيد عن 45 بوصة، تشمل شاشة تفاعلية حصرية للراكب الأمامي، وشاشة مركزية، وشاشة عدادات، وشاشة تحكم بالمناخ، كما تعرض الشاشة معلومات حيوية عن المركبة الكهربائية، مثل مستوى الشحن وصحة البطارية والطاقة المتوفرة.

وتُقدم العديد من الميزات الفاخرة، مثل عجلة قيادة بتصميم مسطح من الجهة السفلية، وميزة فتح الأبواب إلكترونيًا، وإضاءة LED قابلة للتخصيص، ونظام صوت McIntosh المتميز المكون من 19 مكبر صوت، كما تتميز بمقاعد خلفية مدفأة وذات تهوية قياسية، وهي ميزة فريدة من نوعها في فئتها.

تتوفر Wagoneer S بسعر يبدأ من 72 ألف دولار، وتُمثل نقلة حقيقية في عالم السيارات الكهربائية الفاخرة.

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