خوان ميرشان.. من هو القاضي الذي أدان ترامب؟

برز اسم القاضي خوان ميرشان رئيس هيئة المحلفين التي اتخذت قرارا ضد دونالد ترامب، ليصبح أول رئيس أمريكي سابق يُدان جنائياً.

ولد في كولومبيا وهاجر إلى أمريكا وعمره 6 سنوات ونشأ في حي جاكسون هايتس بمدينة نيويورك، وكان أول من التحق بالجامعة في عائلته.

درس ميرشان إدارة الأعمال في البداية في كلية باروخ في نيويورك قبل أن يترك المدرسة للعمل، ليعود بعد سنوات لإنهاء دراسته حتى يتمكن من الحصول على شهادة في القانون.

حصل على شهادة الحقوق من جامعة هوفسترا عام 1994، وبدأ بعدها مسيرته القانونية.

في عام 2006، عين في محكمة الأسرة في برونكس، وعين في محكمة بولاية نيويورك في عام 2009، وهو العام نفسه الذي بدأ فيه العمل ممثلاً بالوكالة لقاضي المحكمة العليا في نيويورك.

لم يكن اللقاء الأول بينه وبين ترامب في 2024، فقد ترأس عام 2022 محاكمة الاحتيال الضريبي التي أدت إلى إدانة المدير المالي لمنظمة ترامب.

كان أيضاً القاضي في قضية الاحتيال وغسل الأموال المرفوعة ضد ستيف بانون، كبير الاستراتيجيين السابق والحليف القوي لترامب.

وصرح الرئيس السابق دونالد ترامب بأن خوان ميرشان ينتمي للديموقراطيين وهو يكرهه شخصيا.