“إنستجرام” تختبر ميزة “مقاطع ريلز التجريبية”.. مساحة آمنة لصناع المحتوى

تختبر منصة “إنستجرام” ميزة جديدة عالميًا باسم “مقاطع ريلز التجريبية” تهدف إلى توفير مساحة آمنة لصناع المحتوى لتجربة أفكارهم الإبداعية دون ضغوطات تحقيق نسب مشاهدة عالية أو التأثير في تفاعل المتابعين.

تُتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء مقاطع ريلز ونشرها للمستخدمين غير المتابعين دون أن تظهر في ملفاتهم الشخصية، مما يسمح لهم بتجربة أفكارهم دون القلق من ردود أفعال المتابعين الحاليين.

وبعد نشر المقطع التجريبي، تُقدم “إنستجرام” لصانع المحتوى تحليلات مفصلة تشمل عدد المشاهدات والإعجابات والتعليقات والمشاركات، مما يُساعده على تقييم أداء المقطع واتخاذ قرار بشأن مشاركته علنًا مع المتابعين أو أرشفته للاستخدام لاحقًا.

تُعد “مقاطع ريلز التجريبية” تطورًا لميزة داخلية سابقة عُرفت باسم “وضع التجربة” تم الكشف عنها لأول مرة في شهر أبريل الماضي.

وتُجرى ميزة “مقاطع ريلز التجريبية” حاليًا في مرحلة اختبار عالمية مع صناع محتوى محددين لديهم حسابات احترافية، ولا تعتمد على عدد المتابعين أو أي معايير أخرى.

من المتوقع أن تُساعد هذه الميزة صناع المحتوى على التغلب على الحواجز التي تفرضها خوارزمية إنستجرام، واكتشاف أنواع المحتوى التي تحظى بتفاعل أفضل من الجمهور.