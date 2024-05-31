“إنستجرام” تختبر ميزة “مقاطع ريلز التجريبية”.. مساحة آمنة لصناع المحتوى

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

1 يونيو 2024

“إنستجرام” تختبر ميزة “مقاطع ريلز التجريبية”.. مساحة آمنة لصناع المحتوى

منوعات
“إنستجرام” تختبر ميزة “مقاطع ريلز التجريبية”.. مساحة آمنة لصناع المحتوى

تختبر منصة “إنستجرام” ميزة جديدة عالميًا باسم “مقاطع ريلز التجريبية” تهدف إلى توفير مساحة آمنة لصناع المحتوى لتجربة أفكارهم الإبداعية دون ضغوطات تحقيق نسب مشاهدة عالية أو التأثير في تفاعل المتابعين.

تُتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء مقاطع ريلز ونشرها للمستخدمين غير المتابعين دون أن تظهر في ملفاتهم الشخصية، مما يسمح لهم بتجربة أفكارهم دون القلق من ردود أفعال المتابعين الحاليين.

وبعد نشر المقطع التجريبي، تُقدم “إنستجرام” لصانع المحتوى تحليلات مفصلة تشمل عدد المشاهدات والإعجابات والتعليقات والمشاركات، مما يُساعده على تقييم أداء المقطع واتخاذ قرار بشأن مشاركته علنًا مع المتابعين أو أرشفته للاستخدام لاحقًا.

تُعد “مقاطع ريلز التجريبية” تطورًا لميزة داخلية سابقة عُرفت باسم “وضع التجربة” تم الكشف عنها لأول مرة في شهر أبريل الماضي.

وتُجرى ميزة “مقاطع ريلز التجريبية” حاليًا في مرحلة اختبار عالمية مع صناع محتوى محددين لديهم حسابات احترافية، ولا تعتمد على عدد المتابعين أو أي معايير أخرى.

من المتوقع أن تُساعد هذه الميزة صناع المحتوى على التغلب على الحواجز التي تفرضها خوارزمية إنستجرام، واكتشاف أنواع المحتوى التي تحظى بتفاعل أفضل من الجمهور.

تابعنا: