تركي آل الشيخ يهنئ الهلال بعد حصده لقب كأس الملك

حرص تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، على تهنئة الهلال بعدما حصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

والتقى الهلال مع النصر على ملعب الجوهرة المشعة، في نهائي كأس الملك، والذي حصده الزعيم بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الإصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذهبت المباراة للأشواط الإضافية.

وسجل هدف الهلال لاعبه ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 7، بينما سجل هدف النصر اللاعب أيمن يحيى في الدقيقة 87 من الوقت الإصلي للمباراة.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” كالتالي: ” مبروك لنادي الهلال أغلى بطولة كأس مولاي حفظه الله ومن سيد سيدي رعاه الله وهارد لك لنادي النصر”.

ويعد الهلال ثاني أكثر الأندية حصدًا للقب كأس خادم الحرمين الشريفين بواقع 11 لقبًا، خلف الأهلي المتصدر برصيد 13 لقبًا، فيما يأتي النصر رابعًا برصيد 6 ألقاب.