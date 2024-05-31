الإعلان عن اللاعب الأفضل في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلن الحساب الرسمي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عن اللاعب الأفضل في مباراة النهائي بين الهلال والنصر.

والتقى الهلال مع النصر على ملعب الجوهرة المشعة، في نهائي كأس الملك، والذي حصده الزعيم بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الإصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذهبت المباراة للأشواط الإضافية.

وسجل هدف الهلال لاعبه ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 7، بينما سجل هدف النصر اللاعب أيمن يحيى في الدقيقة 87 من الوقت الإصلي للمباراة.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة عبر منصة “أكس” بأن ياسين بونو حارس الهلال هو الأفضل في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعد الهلال ثاني أكثر الأندية حصدًا للقب كأس خادم الحرمين الشريفين بواقع 11 لقبًا، خلف الأهلي المتصدر برصيد 13 لقبًا، فيما يأتي النصر رابعًا برصيد 6 ألقاب.