ميتروفيتش: سعيد باللعب في الهلال واستحقينا لقب كأس الملك أمام النصر

عبر ألكسندر ميتروفيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس الملك على، مشيرًا إلى أن فريق النصر كافح حتى النهاية ولكن فريقه يستحق الفوز.

والتقى الهلال مع النصر على ملعب الجوهرة المشعة، في نهائي كأس الملك، والذي حصده الزعيم بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الإصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذهبت المباراة للأشواط الإضافية.

وسجل هدف الهلال لاعبه ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 7، بينما سجل هدف النصر اللاعب أيمن يحيى في الدقيقة 87 من الوقت الإصلي للمباراة.

وقال ميتروفيتش في تصريحات لقناة “ssc”: “كانت ليلة رائعة، المباراة كانت صعبة وقوية للغاية، ونهنئ النصر لأنهم كافحوا حتى النهاية، وكان هناك قتالية بين اللاعبين والكثير من الشغف”.

وتابع: “نحن فزنا بركلات الترجيح، وكنا نستحق ذلك، نحت كافحنا حتى النهاية، وكنا نعلم بأنه ستأتي لنا فرصة أو فرصتين، ونحن أيضًا كنا نتدرب على ركلات الترجيح في الأيام القليلة الماضية وحاولنا أن نحافظ على هدوئنا”.

وأكمل: “نجن دخلنا التاريخ بالفعل، فنحن فريق كبير للغاية، وفوزنا بالثلاثية ولم نخسر سوى لقبًا واحدًا، وهذا عام مذهل واستثنائي”.

وأختتم: “لقد كان كل شئ مبهر، ولكن بدون لاعبو الفريق ودون مساعدة الجميع لم أحقق أي شئ، وأنا سعيد ومحظوظ باللعب جوار هؤلاء اللاعبين، تحت إدارة هذا المدرب، وأنا سعيد أنني ألعب لهذا الفريق وأسجل الأهداف، وأسعد الجماهير، وإن شاء الله سنحقق الرباعية في الموسم القادم”.

ويعد الهلال ثاني أكثر الأندية حصدًا للقب كأس خادم الحرمين الشريفين بواقع 11 لقبًا، خلف الأهلي المتصدر برصيد 13 لقبًا، فيما يأتي النصر رابعًا برصيد 6 ألقاب.