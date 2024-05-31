“أوبن إيه آي” تطلق إصدارًا جديدًا من “شات جي بي تي” للجامعات

أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق إصدار خاص بالجامعات من روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT تحت اسم ChatGPT Edu.

يهدف هذا الإصدار إلى دمج الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في العملية التعليمية، مما يعود بالفائدة على جميع أفراد المجتمع الجامعي من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وباحثين وإدارة، مقابل اشتراكات أقل ثمنًا من الاشتراكات المتاحة للشركات.

يعتمد ChatGPT Edu على قدرات نموذج GPT-4o المتطور، ويتميز بأنظمة أمان ومراقبة قوية تضمن استخدامه بشكل مسؤول.

وتُشير OpenAI إلى تعاونها الناجح مع العديد من الجامعات المرموقة مثل جامعة أكسفورد وكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا وجامعة تكساس وجامعة ولاية أريزونا وجامعة كولومبيا، لتطوير وتطبيق ChatGPT Edu في بيئة جامعية آمنة وفعالة.

يُمكن الاستفادة من ChatGPT Edu في مجالات متنوعة مثل توفير دروس خصوصية للطلاب، ومراجعة السير الذاتية لمساعدة الطلاب على الحصول على فرص عمل، ودعم الباحثين في كتابة الأوراق العلمية وجمع البيانات وتحليلها، مساعدة أعضاء هيئة التدريس في تصحيح أعمال الطلاب وتقييمها.

وتُقدم OpenAI أمثلة عملية لاستخدام ChatGPT Edu مثل استخدام نموذج مخصص دُرّب على المواد الجامعية المقررة، لمساعدة الدارسين على الفهم العميق لتلك المواد.

يتميز ChatGPT Edu بمجموعة من الخصائص مثل الوصول إلى نموذج GPT-4o ذي القدرات المتقدمة في فهم النصوص والتعامل مع البرمجة والرياضيات، والقدرات المتطورة في تحليل البيانات وتصفح الويب وتلخيص المستندات، إمكانية بناء إصدارات مخصصة من ChatGPT ومشاركتها داخل بيئة العمل الجامعية.

كما يتيح حدود أعلى للرسائل مقارنة بالإصدار المجاني، تحسينات في قدرات اللغة من ناحية الجودة والسرعة، ودعم لأكثر من 50 لغة مختلفة، وخصوصية للبيانات، مع ضمان عدم استخدام المحادثات والبيانات لتدريب نماذج OpenAI المستقبلية.

تُعد ChatGPT Edu أداة واعدة لدمج الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي بشكل مسؤول، وتُقدم إمكانيات هائلة لتعزيز التعلم والبحث والابتكار في مختلف المجالات.