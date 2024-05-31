ياسين بونو: استطعنا إكمال المباراة أمام النصر بمستوى عالي رغم الطردين

أكد ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال، بأن مواجهة فريقه أمام النصر كانت قتالية، مشيرًا إلى أن الفريق قدم موسم استثنائي.

والتقى الهلال مع النصر على ملعب الجوهرة المشعة، في نهائي كأس الملك، والذي حصده الزعيم بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الإصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذهبت المباراة للأشواط الإضافية.

وسجل هدف الهلال لاعبه ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 7، بينما سجل هدف النصر اللاعب أيمن يحيى في الدقيقة 87 من الوقت الإصلي للمباراة.

وقال ياسين بونو في تصريحات لقناة “ssc”: “كانت مباراة كبيرة بين فريقين كبار، والهلال يملك مجموعة لاعبين يستطعوا مواجهة الصعوبات في كل مباراة بقوة”.

وتابع: ” استطعنا اكمال المباراة بمستوى عالي رغم الطردين، والحمد لله حصدنا الثلاثية، وقدمنا موسم استثنائي”.

وأختتم: “الهلال أكثر من فريق، وهناك روح قتالية بين اللاعبين، ونحن تعبنا كثيرًا في مباراة اليوم”.

ويعد الهلال ثاني أكثر الأندية حصدًا للقب كأس خادم الحرمين الشريفين بواقع 11 لقبًا، خلف الأهلي المتصدر برصيد 13 لقبًا، فيما يأتي النصر رابعًا برصيد 6 ألقاب.