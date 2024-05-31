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1 يونيو 2024

رئيس الهلال: سأقرر مصيري من خوض الانتخابات الأيام القادمة

رياضة
رئيس الهلال: سأقرر مصيري من خوض الانتخابات الأيام القادمة

أكد فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، بأنه سيقرر بعد أيام مصيره بشأن استمراره في منصبه أم لأ.

والتقى الهلال مع النصر على ملعب الجوهرة المشعة، في نهائي كأس الملك، والذي حصده الزعيم بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الإصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذهبت المباراة للأشواط الإضافية.

وسجل هدف الهلال لاعبه ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 7، بينما سجل هدف النصر اللاعب أيمن يحيى في الدقيقة 87 من الوقت الإصلي للمباراة.

وقال فهد بن نافل في تصريحات ssc: “العمل في الهلال أسعد شئ على الشخص، ولكنه عمل صعب ويأخد جهد كبير، ودائما اعتز بخدمة الهلال والهلاليين، وإن شاء الله بعد أيام سأقرر هل ساستمر أم لا”.

وعن تجديد عقد جيسوس قال: “جددنا معه لمدة عام بجانب قيادة الفريق في كأس العالم للأندية، وبعدها إذا الأداء جيد والجميع راضي وسعيد كجهاز فني وإدارة، إن شاء الله سيستمر، لأن الاستقرار الفني مهم جدًا”.

وعن تقليص عدد اللاعبين قال: “من أكثر الأندية المتضرره لقرار تقليص عدد اللاعبين هو الهلال، والكثير أيضًا متضررين”.

ويعد الهلال ثاني أكثر الأندية حصدًا للقب كأس خادم الحرمين الشريفين بواقع 11 لقبًا، خلف الأهلي المتصدر برصيد 13 لقبًا، فيما يأتي النصر رابعًا برصيد 6 ألقاب.

 

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