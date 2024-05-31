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1 يونيو 2024

ولي العهد يُتوج نادي الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين

رياضة
ولي العهد يُتوج نادي الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين

تُوج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023 – 2024.

والتقى الهلال مع النصر على ملعب الجوهرة المشعة، في نهائي كأس الملك، والذي حصده الزعيم بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الإصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذهبت المباراة للأشواط الإضافية.

وسجل هدف الهلال لاعبه ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 7، بينما سجل هدف النصر اللاعب أيمن يحيى في الدقيقة 87 من الوقت الإصلي للمباراة.

وتُوج ولي العهد فريق الهلال نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك بعد نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

جدير بالذكر أن الهلال يعد ثاني أكثر الأندية حصدًا للقب كأس خادم الحرمين الشريفين بواقع 11 لقبًا، خلف الأهلي المتصدر برصيد 13 لقبًا، فيما يأتي النصر رابعًا برصيد 6 ألقاب.


 

 

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