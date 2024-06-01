“الأرصاد”: رياح نشطة مثيرة للأتربة على 9 مناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي، ومتوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط.