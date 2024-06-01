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فريق التحرير

1 يونيو 2024

“الأرصاد”: رياح نشطة مثيرة للأتربة على 9 مناطق

محليات
“الأرصاد”: رياح نشطة مثيرة للأتربة على 9 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار؛ تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تمتد لتشمل أجزاءً من مناطق: تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية.. في حين لاتزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي، ومتوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط.

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