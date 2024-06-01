الأردن يدعم جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت

أكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الأردن يدعم الجهود التي تقوم بها مصر، وقطر، والولايات المتحدة للتوصل لصفقة تبادل بأسرع وقت ممكن.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه من الضروري وقف العدوان على غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسبب بشكل فوري، وفتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات، وتمكين منظمات الأمم المتحدة من توزيعها، وإلزام إسرائيل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد الصفدي، على ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويضمن عودة النازحين إلى مناطقهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، داعيًا لدعم جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت