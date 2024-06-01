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فريق التحرير

1 يونيو 2024

بعد الإدانة التاريخية.. ترامب يواجه 54 تهمة جديدة

دوليات
بعد الإدانة التاريخية.. ترامب يواجه 54 تهمة جديدة

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، يواجه 54 تهمة في ثلاث لوائح اتهام جنائية أخرى، بعد إدانته بـ 34 تهمة في محاكمته المتعلقة بـ”أموال الصمت” في نيويورك.

وأضافت الصحيفة الامريكية، أن إدانة ترامب من هيئة محلفين بنيويورك الخميس الماضي بـ34 تهمة ليست سوى إحدى العقبات القانونية التي يواجهها، حيث إن هناك 54 تهمة جنائية موزعة على ثلاث قضايا أخرى، موضحة أنّ حالتيْن تتعلقان بجهود ترامب المزعومة لإلغاء انتخابات 2020، التي خسرها، وتتعلق الثالثة بالوثائق السرية التي يُزعم أن ترامب أخذها بعد مغادرته البيت الأبيض.

من جانبه، نفى دونالد ترامب ارتكاب أي مخالفات في هذه القضايا التي لم يتضح حتى الآن متى سيتم تحديد موعد المحاكمات المتعلقة بها، بينما قدمت “واشنطن بوست” تفاصيل ما يواجهه ترامب في قضاياه الثلاث الأخرى، فقد اتهم المدعي العام لمقاطعة فولتون بولاية جورجيا ترامب و18 آخرين فيما يتعلق بالردّ على خسارته في انتخابات عام 2020 في الولاية.

الجدير بالذكر، أن كُل تهمة من التهم الـ32 في هذه القضية تتعلق بوثيقة سرية يقول ممثلو الادعاء إن ترامب احتفظ بها بشكل غير قانوني بعد مغادرته البيت الأبيض، حيث تضمنت بعض الوثائق معلومات استخباراتية ومعلومات حساسة أخرى يمكن أن تضر بالأمن القومي إذا تم الكشف عنها، وفقًا لما ذكره ممثلو الادعاء، وتشمل التهم الأخرى محاولات ترامب المزعومة إخفاء الوثائق عن المحققين.

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