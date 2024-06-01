الرشوة واستغلال النفوذ.. “نزاهة” توقف 112 متورطا بينهم موظفون في وزارات

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أنها باشرت خلال شهر مايو 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل “3806” جولة رقابية، والتحقيق مع “446” مشتبها فيهم؛ من ضمنهم موظفون من وزارات: (الداخلية، الحرس الوطني، العدل، الصحة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك).

وقالت الهيئة، إنه جرى إيقاف 112 متهما؛ وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورُّطهم بتهم “الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير”.