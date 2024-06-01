مقتل 85 شخصا في يوم واحد بالهند بسبب ارتفاع درجات الحرارة

لقى ما لا يقل عن 85 شخصا لقوا حتفهم خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب موجة الحر التي تجتاح شمال وشرق الهند، بحسب ما أفادت به صحيفة هندوستان تايمز، حيث أشارت الصحيفة إلى أنه تم تسجيل وقوع ضحايا ضربات الشمس، في ولايات أوديشا وبيهار وجهارخاند وراجستان وأوتار براديش.

وتتفاقم درجات الحرارة المرتفعة في أوديشا بسبب الرطوبة العالية، حيث تم تسجيل أكبر عدد من الوفيات ، في هذه الولاية الواقعة على الساحل الشرقي للهند، تم تسجيل وقوع 46 ضحية لضربات الشمس، بالإضافة إلى عشرات الأشخاص الآخرين الذين دخلوا المستشفى بسبب ذلك. ووجهت السلطات المحلية بحجز ستة أسرة في كل مستشفى لعلاج المتضررين من الحرارة والمشاكل المرتبطة بها.

وفي ولاية بيهار، توفي ما لا يقل عن 16 شخصا وتم نقل العشرات إلى المستشفى بسبب ارتفاع درجات حرارة الجو. وتوفي 15 شخصا في ولاية أوتار براديش، وتم تسجيل 4 وفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة في كل من جهارخاند وراجستان.