بعد إدانته بتهمة تزوير وثائق.. من سيحمي ترامب حال سجنه؟

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

1 يونيو 2024

بعد إدانته بتهمة تزوير وثائق.. من سيحمي ترامب حال سجنه؟

دوليات
بعد إدانته بتهمة تزوير وثائق.. من سيحمي ترامب حال سجنه؟ الرئيس السابق دونالد ترامب

بعد إدانة هيئة المحلفين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة “تزوير وثائق لإخفاء مبالغ مالية”، أثار سيناريو احتمالية سجن المُرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، تساؤلات حول آلية استمرار عمل أفراد الخدمة السرية على حمايته داخل السجن، في حالة سجنه.

جهاز الخدمة السرية
يتولى جهاز الخدمة السرية، حماية رئيس الولايات المتحدة ونائبه وعائلتيهما، والرؤساء الأمريكيين السابقين وزوجاتهم وأطفالهم دون 16 عاما، ورؤساء الدول الزائرين وزوجاتهم، والمرشحين الرئيسين للرئاسة ومنصب نائب الرئيس في أمريكا وزوجاتهم، ويتولى أفراد الجهاز أيضا حماية المناسبات الرئيسية.

التحدي الأكبر
وكان مسؤولون في وكالات فيدرالية، قد عقدوا اجتماعا حول كيفية التعامل مع الموقف منذ بدء المحاكمة، التي وضعت سيناريوهات حماية ترامب إذا أمر القاضي بسجنه”، وذلك بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، حيث قالت إن “التحدي الأكبر أمام جهاز الخدمة السرية يتمثل بما قد يحصل في حال تم الحكم على ترامب بالسجن، وهو ما لم يتم تحديد طريقة التعامل معه بشكل مباشر”.

أفراد سيتواجدون مع ترامب داخل السجن
وأشارت نيويورك تايمز بالقول: “ذا تم سجن ترامب هناك خيار بتواجد أفراد من الخدمة السرية يعملون على مدار الساعة، من أجل توفير حماية للرئيس السابق، وفصله عن السجناء الآخرين، وفحص طعامه وأغراضه الشخصية بشكل دوري، والتناوب على حمايته داخل وخارج المنشأة”، لافتة إلى أنه “بسبب حظر الأسلحة النارية داخل السجون، فمن غير المرجح أن يكون أفراد الخدمة مسلحين”.

سكن مناسب لترامب في السجن
وعبر المتحدث باسم الخدمة السرية في واشنطن، أنتوني غوغليلمي، عن رفضه “مناقشة عمليات حماية محددة”، مؤكدا أن “القانون الفيدرالي يلزم عملاء الخدمة السرية بحماية الرؤساء السابقين”، منوها بأنهم “يستخدمون أحدث التقنيات والاستخبارات والتكتيكات للقيام بذلك”، فيما نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وكالة السجون في نيويورك، فرانك دواير، قوله إن “إدارة السجون ستجد السكن المناسب للرئيس السابق دونالد ترامب”.

تابعنا: