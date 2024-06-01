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1 يونيو 2024

ضربات روسية تدمر 5 محطات بشبكة الطاقة في أوكرانيا

دوليات
ضربات روسية تدمر 5 محطات بشبكة الطاقة في أوكرانيا

قامت روسيا اليوم السبت بإطلاق وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة، مسببة أضرارًا لمنشآت الطاقة في خمس مناطق مختلفة في أوكرانيا.

وأكدت شركة أوكرنرجو المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا أن الهجوم ألحق أضرارًا بمنشآت الطاقة في مناطق متعددة من البلاد، بما في ذلك دونيتسك وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك وكيروفوهراد وإيفانو فرانكيفسك.

وأفادت أن الهجوم الذي نفذته روسيا صباح اليوم هو السادس من نوعه منذ شهر مارس، وشمل صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت البنية التحتية المدنية للطاقة.

ومنذ شهر مارس، شنت روسيا حملات قصف مكثفة على البنية التحتية الطاقوية في أوكرانيا، مما أدى إلى تعطيل العديد من محطات توليد الكهرباء، وانقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، مما استدعى زيادة واردات الكهرباء إلى مستويات قياسية.

وأعلنت شركة دي.تي.إي.كيه، أكبر شركة خاصة لتوليد الطاقة في أوكرانيا، أن محطتي الطاقة الحرارية التابعتين لها تعرضتا للضربات، مما تسبب في أضرار جسيمة لمعداتهما.

وقد أكد مسؤولون محليون أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحرائق في عدة مواقع بعد الهجمات، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن.

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