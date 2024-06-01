هل يطبق “الكود السعودي” على الطرق القديمة القائمة؟.. متحدث هيئة الطرق يجيب

قال متحدث الهيئة العامة للطرق عبد العزيز العتيبي، إن كود الطرق السعودي سيتم تنفيذه وفق محورين، المحور الأول تطبيقه مباشرة على كافة الطرق الجديدة.

وأضاف “العتيبي” في مداخلة هاتفية لقناة الإخبارية، أن كود الطرق سيتم تطبيقه بالطرق القائمة في حال صيانتها.

وتابع: “فور اعتماد عملية الصيانة على الطرق القائمة اليوم، سيتم تطبيق الكود عليها”، مشيرًا إلى أن الكود يسهم في تحسين جودة مشاريع الطرق بجميع المناطق.

وكانت الهيئة العامة للطرق، أطلقت كود الطرق السعودي، المرجع الفني للجهات المسؤولة عن الطرق في السعودية بجميع مستوياتها.