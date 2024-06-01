عثر عليها تحت شجرة.. تفاصيل مقتل طبيبة مصرية بتركيا في ظروف غامضة‎

وسط حالة من الجدل في الشارع المصري حول ملابسات القضية عثرت السلطات التركية على جثمان طبيبة مصرية كانت قد اختفت قبل أسبوع عقب وصولها في رحلة سياحية إلى إسطنبول .

وأعلنت السلطات التركية العثور على جثمان الطبيبة المصرية نهى محمود سالم، في منطقة غابات وتحت شجرة في منطقة بيرم باشا بإسطنبول

وكانت الطبيبة المصرية تتواجد في تركيا إثر رحلة سياحية لمدة شهر، وكانت على تواصل دائم مع نجلها قبل أن تنقطع الاتصالات بعد 20 يومًا من تواجدها بتركيا.

وتأكدت السلطات من هويتها بعد العثور على جثتها، والقيام بإجراء تحليل الحمض النووي لها ولنجلها، والذي أظهر تطابقهما.

وبعد تشريح الجثمان أمرت السلطات بتسليم الجثمان للابن، الذي قام بدفن والدته بمقابر كليوس بتركيا.