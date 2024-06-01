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1 يونيو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: اعتراف 4 دول أوروبية بفلسطين سيزيد عزلة إسرائيل
دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: اعتراف 4 دول أوروبية بفلسطين سيزيد عزلة إسرائيل

الوئام – خاص

تتواصل سلسلة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث أعلنت حكومة سلوفينيا، اعتزامها الاعتراف بفلسطين، وذلك بعد أيام من اعتراف كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا.

صورة فلسطين بالعالم

ومن جانبه قال يسري عبيد، الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية، إن هذا الأمر يأتي في ظل اعترافات بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج بالدولة الفلسطينية سيؤثر بشكل كبير على صورة الفلسطينيين في العالم وأنهم شعب يستحق أن تكون له دولة.

وأضاف “عبيد” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن الأمر سيزيد من عزلة إسرائيل التي ترفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية هي وبعض الدول المتحيزة لها مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبالتالي استمرار هذه الاعترافات ربما يدعم الحق الفلسطيني.

نتيجة طبيعية

وتابع الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية : “هذا الاعتراف يأتي نتيجة طبيعية للممارسات العدوانية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة وهذه الدول لا تسير في فلك الولايات المتحدة بشكل كبير وبالتالي ترى أن حل الصراع وإقامة دولة فلسطينية والعيش جنبا إلى جنب بين فلسطين وإسرائيل وبالتالي هذا سيفيد القضية الفلسطينية بشكل كبير وسيدعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين”.

يُذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شدد على أنه يؤيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية ولكن في “لحظة مفيدة” وليس تحت تأثير “العاطفة”.

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