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فريق التحرير

1 يونيو 2024

السعودية تحتفي باليوم العالمي للبيئة بمشاركة الملايين حول العالم الأربعاء المقبل

محليات
السعودية تحتفي باليوم العالمي للبيئة بمشاركة الملايين حول العالم الأربعاء المقبل

تحتفي السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الأربعاء المقبل 5 يونيو 2024م، في الرياض، بفعاليات اليوم العالمي للبيئة 2024م.

وتأتي الاحتفالية تحت شعار “أرضنا مستقبلنا”، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمشاركة العديد من المسؤولين والخبراء والمختصين والمهتمين في المجال البيئي من مختلف دول العالم.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن استضافة السعودية لليوم العالمي للبيئة الذي يعد أكبر المنصات العالمية للتوعية بالقضايا البيئية التي انطلقت بمشاركة أكثر من 150 دولة، وملايين الأشخاص المهتمين من جميع أنحاء العالم للاحتفاء بالعمل البيئي وقدرة الحكومات والشركات والأفراد على خلق عالم أكثر استدامة؛ يؤكد التزام المملكة بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، ويدعم ما أطلقته من مبادرات ومشاريع طموحة اتساقَا مع رؤية 2030.

يذكر أن اليوم العالمي للبيئة، يسهم في دعم العمل الحيوي لاستعادة النظم البيئية على مستوى العالم، حيث تعهدت الدول باستصلاح مليار هكتار من الأراضي المتدهورة، وحماية 30% من الأراضي والبحار من أجل الطبيعة بحلول عام 2030م.

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