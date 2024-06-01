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فريق التحرير

1 يونيو 2024

“البيئة”: فسح أكثر من 850 ألف رأس من الماشية خلال 20 يومًا لتلبية الطلب خلال الحج

محليات
“البيئة”: فسح أكثر من 850 ألف رأس من الماشية خلال 20 يومًا لتلبية الطلب خلال الحج وزارة البيئة والمياه والزراعة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن الفسح لأكثر من 850 ألف رأس من الماشية خلال 20 يومًا لتلبية الطلب خلال موسم حج 1445هـ، 834.659 من الأغنام، و8394 من الإبل، و4385 من الأبقار.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد أعلنت عن استعدادتها لموسم حج 1445هـ، من خلال توفير العدد الكافي من المواشي الحية، وفتح باب استيراد المواشي الحية من دول جديدة، وتنويع مصادر الاستيراد، والمتابعة المستمرة لانسيابية الإرساليات الديوانية والنباتية وتذليل المعوقات، بالإضافة للتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لتسهيل دخول الإرساليات.

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