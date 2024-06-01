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فريق التحرير

1 يونيو 2024

بيونج يانج ترسل مزيدا من “بالونات القمامة والفضلات” إلى سيول

منوعات
بيونج يانج ترسل مزيدا من “بالونات القمامة والفضلات” إلى سيول

أرسلت كوريا الشمالية، المزيد من البالونات التي تحمل قمامة وفضلات عبر الحدود شديدة التحصين إلى كوريا الجنوبية، وذلك حسبما ذكر الجيش الكوري الجنوبي.

وكانت بيونج يانج، قد أرسلت بالفعل مئات البالونات التي تحمل القمامة والفضلات في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وهو ما وصفه وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك بأنه “تصرف تافه ومتدن بشكل لا يمكن تصوره”.

وأفاد بيان بأن الجيش الكوري الجنوبي طلب من المواطنين عدم لمس البالونات وإبلاغ السلطات عنها، بحسب وكالة “رويترز”.

وأثارت أزمة “بالونات القمامة” حرب تصريحات جديدة بين الكوريتين الشمالية والجنوبية بطلتها كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، التي وصفت البالونات بأنها “هدايا صادقة” إلى كوريا الجنوبية.

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