ريال مدريد يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة دورتموند

وصل حارس المرمى الأوكراني أندري لونين إلى لندن اليوم، ليتواجد مع بعثة ريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند.

كان لونين قد غاب عن التدريبات الأخيرة بسبب الإصابة بالأنفلونزا، وتم استبعاده من السفر مع الفريق في البداية.

أكد التأكد من شفائه من العدوى بنسبة 100٪، ليسمح له بالسفر والانضمام إلى الفريق.

سيكون تيبو كورتوا الحارس الأساسي في المباراة، بينما يتواجد لونين كخيار احتياطي.

هذه أخبار إيجابية لريال مدريد، حيث تُعزز خياراتهم في حراسة المرمى في المباراة النهائية، ويُعد لونين حارسًا موثوقًا به، وله خبرة في اللعب على مستوى عالٍ.

تُشير عودته إلى أن الفريق جاهز تمامًا للنهائي من الناحية البدنية.