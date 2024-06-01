فايننشال تايمز: السعودية تستثمر في أكبر شركة ذكاء اصطناعي ناشئة بالصين

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية أن صندوق الاستثمار السعودي يعتزم الاستثمار في إحدى الشركات الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقالت الصحيفة الأمريكية أن الصندوق السعودي هو المستثمر الأجنبي الوحيد في شركة “Zhipu AI” الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين.

وأشارت إلى أن “Zhipu AI” هي أكبر شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين من حيث عدد الموظفين وتهدف إلى منافسة شركة “OpenAI” الأمريكية.

وتابع مصدران لم يتم الكشف عن هويتهما لـ”فايننشال تايمز”: “أصبح الصندوق السعودي المستثمر الأجنبي الوحيد في Zhipu AI، هي شركة ناشئة تعد جزءًا من الجهود الصينية لبناء منافس لـ OpenAI”.

وأشارت الصحيفة الأمريكية أن Zhipu AI كونها أكبر شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين، ولكنها اضطرت في السابق إلى الاعتماد على الاستثمار المحلي والدعم الحكومي.