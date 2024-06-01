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فريق التحرير

1 يونيو 2024

“الهلال الأحمر” يُعزز خدمات الطوارئ بالحج.. 10 ملايين قطعة طبية لسيارات الإسعاف

حج 2024
“الهلال الأحمر” يُعزز خدمات الطوارئ بالحج.. 10 ملايين قطعة طبية لسيارات الإسعاف

قامت هيئة الهلال الأحمر السعودي ممثلة بوحدة الإمداد والتجهيز الطبي بحج هذا العام 1445هـ بعملية تموين وتزويد سيارات الإسعاف المشاركة في الحج عن طريق “صناديق مستهلكات التموين الطبي”، حيث يتم تجهيز كل سيارة إسعاف بثلاث فئات مختلفة.

وجهزت الوحدة التموين الطبي بأكثر من 10000 صندوق يحتوي على عشرة ملايين قطعة من المستهلكات الطبية، بالإضافة إلى وجود رصيد احتياطي يقدر بـ5 ملايين قطعة طبية في نقاط الإمداد يسهل من خلالها تأمين الميدان بشكل مستمر وبدون انقطاع.

ويستطيع نظام صناديق المستهلكات بفئاته الثلاث تقديم الخدمة الطبية الطارئة لـ 20-30 حالة طارئة عادية، و15- 20 حالة حادة وحرجة، بخلاف احتواء كل سيارة إسعاف على مواد أساسية من أجهزة صدمات وأسطوانة أوكسجين وجهاز قراءة العلامات الحيوية بالإضافة لأجهزة شفط السوائل والألواح الخشبية والجبائر العنقية وتثبيت الأطراف.

وأوضح قائد فرع الدعم والإمداد والتجهيز الدكتور أحمد بافقيه، أن هذه الوحدة تعد الذراع الأساسي الطبي للهيئة في المشاعر المقدسة عطفاً على المهام التي تقوم فيها أبرزها تحديد كميات الأدوية واللوازم الطبية المطلوبة للحج والعمل على تأمينها.

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