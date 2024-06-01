مختص يحذّر من خلط الكلور مع المنظفات: يُنتج مركبات سامة

حذّر رئيس مركز الإرشاد الأسري البيئي، الدكتور فهد تركستاني، من خطورة خلط الكلور مع المنظفات، مؤكدًا على أن ذلك قد يُسبب كارثة صحية.

وأوضح تركستاني في لقاء ببرنامج من السعودية المُذاع على قناة “السعودية”: “أن العديد من السيدات يخلطن الكلور مع منظفات أخرى، مما ينتج عنه مركبات سامة وتلوث كامل في جو المكان”.

وشدد على ضرورة اتباع التعليمات الموضحة على المنتجات بدقة واستخدامها بالكمية المحددة.

وحذر تركستاني من مخاطر ابتلاع الطفل للكلور المختلط بماء المسبح أثناء السباحة، مشيراً إلى أنه في حالة ظهور أعراض مثل الدوخة والمغص واحمرار العين، يجب التوجه إلى الطبيب فورًا.

ولفت إلى وجود نسب محددة عالميًا لكمية الكلور في المسابح لضمان سلامة الأطفال، ونصح باتباع تعليمات الشركات المُصنّعة للمسابح.

وأهاب بالاتصال على رقم 937 التابع لوزارة الصحة لاستشارة الطبيب في حال وجود أي مشكلة أو استفسار.