أمر أميري بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً لعهد الكويت

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت، أن أمير الكويت أمر بتزكية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس الوزراء الأسبق، ولياً للعهد.

وجاء في الأمر الأميري طبقاً لوكالة الأنباء الرسمية: “يزكى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وليا للعهد… يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية”.

وشغل الشيخ صباح الخالد سابقاً منصب رئيس الوزراء من 2019 حتى 2022 حين استقال على خلفية استجوابه من أعضاء مجلس الأمة، وخاض وقتها صراعا مريرا مع البرلمان.

وهو من مواليد الكويت عام 1953 وحاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977.