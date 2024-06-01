ضربة أمنية لتجار المخدرات.. القبض على 10 مروجين في الشرقية والجوف والمدينة المنورة

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة المدينة المنورة لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما ضبطت مواطنين بمنطقة الجوف لترويجهما 21.974 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 5 مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهم 1.7 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.