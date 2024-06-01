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فريق التحرير

1 يونيو 2024

دراسة: حمية البحر المتوسط تقلل خطر الوفاة لدى النساء

منوعات
دراسة: حمية البحر المتوسط تقلل خطر الوفاة لدى النساء

أظهرت دراسة حديثة أن اتباع حمية البحر المتوسط قد يُقلل من خطر وفاة النساء بنسبة 23٪.

وشملت الدراسة أكثر من 25 ألف امرأة أمريكية في منتصف العمر، حيث ربطت بين اتباع نظام غذائي غني بالأسماك والبقوليات والخضروات والمكسرات والحبوب الكاملة بانخفاض خطر الوفاة خلال 25 عامًا.

وتُعرف حمية البحر المتوسط، التي حازت على لقب “أفضل نظام غذائي” لسبع سنوات متتالية، بقدرتها على خفض الالتهابات في الجسم، وتحسين تنظيم الأنسولين، والتحكم في الوزن، مما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والخرف والسكري.

وتناولت الدراسة نساء من اليونان وإيطاليا وإسبانيا، وهي الدول المطلة على البحر المتوسط.

وفي بداية الدراسة، خضعت النساء لاستبيانات صحية حول عاداتهن الغذائية وصحتهن وطولهن ووزنهن، بالإضافة إلى قياس ضغط الدم.

وخلال 25 عامًا، رصد الباحثون 3879 حالة وفاة، منها 935 حالة وفاة بسبب أمراض القلب و1531 حالة وفاة بسبب السرطان.

ووجدت الدراسة أن النساء اللواتي التزمنّ بحمية البحر المتوسط بشكل كبير “درجة 6 أو أكثر” كنّ أقل عرضة للوفاة من جميع الأسباب بنسبة 23٪، بينما كانت النساء اللواتي التزمنّ بدرجة 4 أو 5 أقل عرضة للوفاة بنسبة 16٪.

وتُقدم هذه الدراسة دليلًا إضافيًا على فوائد حمية البحر المتوسط لصحة النساء وطول العمر.

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