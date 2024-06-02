عمومية “البابطين” توافق على توزيع 10% أرباح نقدية عن 2023

أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات “البابطين” عن نتائج اجتماع الجمعيةالعامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد الخميس الماضي عن طريق وسائل التقنية الحديثة، بعد اكتمل النصاب القانوني للاجتماع.

وخلال الاجتماع تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي، وتمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في نهاية العام الماضي.

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ووافقت عمومية “البابطين” على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 63,946,968 ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، بواقع ريال واحد عن السهم الواحد وبنسبة 10% من رأس المال.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقًا.