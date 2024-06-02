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فريق التحرير

2 يونيو 2024

التحقيقات تكشف إصابة “سفاح التجمع” في مصر باضطراب النيكروفيليا الجنسي

منوعات
التحقيقات تكشف إصابة “سفاح التجمع” في مصر باضطراب النيكروفيليا الجنسي

كشفت التحقيقات في مصر عن أن كريم مسلم المعروف بـ”سفاح التجمع” كان “يعاشر الفتيات بعد قتلهن”، ليتوصل أطباء إلى نتيجة محتملة مفادها بأن المجرم كان مصابا باضطراب جنسي يُدعى “النيكروفيليا”.

ومصطلح “نيكروفيليا” مشتق من الكلمتين اليونانيتين “نيكرو” وتعني الجسد الميت، و”فيليا” وتعني الحب والانجذاب، وبالتالي فمعناها “الانجذاب للجسد الميت”، وهو مرض نادر يظهر بشكل حصري تقريبا عند الرجال، ويتعلق بـ”الاهتمام الجنسي بالجثث أو الاتصال الجنسي بها”.

ويتمكن المصابون بالمرض في غالب الأحيان، من الوصول إلى الجثث عبر صالات الجنازة أو المشارح أو المقابر، ولكن في بعض الحالات “يقتلون الضحية بأنفسهم”.

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