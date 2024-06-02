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فريق التحرير

2 يونيو 2024

“أحمدي نجاد” يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران

دوليات
“أحمدي نجاد” يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران

قدم الرئيس الإيراني الأسبق وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، محمود أحمدي نجاد، أوراق ترشحه أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران.

وكانت لجنة الانتخابات في إيران قد أعلنت في وقت سابق، أن هناك 6 مرشحين، تم تسجيلهم لخوض الانتخابات الرئاسية في البلاد، خلفا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، وهم: محمد رضا صباغيان، ومصطفى كواكبيان، وعباس مقتدائي، وقدرتعلي حشمتيان، وسعيد جليلي، وعلي لاريجاني، حيث فتح الخميس الماضي باب الترشح للانتخابات الرئاسية في إيران، على أن يغلق في 3 يونيو القادم.

الجدير بالذكر، أن الرئاسة الإيرانية أعلنت في 20 مايو 2024، مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين بتحطم مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة “خدا آفرين” على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

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