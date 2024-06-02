فينيسيوس جونيور يطلب تمديد عقده مع ريال مدريد مدى الحياة

طلب فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، بضرورة تمديد تعاقده مع الفريق مدى الحياة، بعد تتويج الميرنغي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه.

وفاز ريال مدريد بثنائية نظيفة على نظيره بروسيا دورتموند، في النهائي الذي جمع بينهما على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، مساء السبت.

وتوج ريال مدريد باللقب للمرة السادسة في آخر 11 موسما، معادلا بذلك المسيرة التي بدأ بها النادي الإسباني، علاقة العشق مع دوري أبطال أوروبا، بعدما توج باللقب في أول خمس نسخ للبطولة التي انطلقت في 1956 ثم حقق لقبا آخر في 1966.