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فريق التحرير

2 يونيو 2024

البرلمان العربي يستنكر محاولة إسرائيل تصنيف “الأونروا” كمنظمة إرهابية

دوليات
البرلمان العربي يستنكر محاولة إسرائيل تصنيف “الأونروا” كمنظمة إرهابية

أصدر البرلمان العربي، اليوم الأحد، بيانًا استنكر فيه المحاولات الإسرائيلية الهادفة لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بـ “المنظمة الإرهابية”، وتجريم أنشطتها، ورفع الحصانة عن موظفيها.

واعتبر البرلمان العربي، أن ما يقوم به كيان الاحتلال هو امتدادًا لمحاولاته الإجرامية لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

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وأكد على الدور الهام والكبير لوكالة الأونروا، التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليوني لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من كيان احتلال غاصب”.

ودعا البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظماتحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما دعا إلى ضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام الاحتلال بالتوقف الفوري والدائم لهذه الانتهاكات المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وفي ختام البيان، طالب البرلمان العربي، بتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة “الأونروا” التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين.

 

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