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فريق التحرير

2 يونيو 2024

حيتان قاتلة تثير الفزع في المغرب.. تهاجم قوارب الصيد

منوعات
حيتان قاتلة تثير الفزع في المغرب.. تهاجم قوارب الصيد

أثارت حيتان “الأوركا” القاتلة الفزع في المغرب مؤخرا، بعد أن تعرضت قوارب صيد في الآونة الأخيرة قبالة سواحل طنجة وأصيلة شمالي المملكة، لهجوم عنيف.

وأفادت صحف محلية بأن مركب صيد تقليديا تعرض قبل أيام، لهجوم مفاجئ من طرف سرب من حيتان “الأوركا” بالقرب من سواحل طنجة ونجا البحارة من موت محقق.

وأفادت بأن أفراد المركب عاشوا لحظات رعب بعد تعرضهم للهجوم والذي كاد أن يتسبب في انقلاب القارب.

حيتان “الأوركا” تكاثرت بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة بسواحل أصيلة وطنجة، وفق ما نقلت صحف عن مصادر مسؤولة.

وتُظهر فيديوهات وثقها البحارة بظهور مفاجئ لهذه الحيتان القاتلة بشكل غامض، حيث تهاجم القوارب ظنا أنها فرائس.

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