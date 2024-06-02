“المياه الوطنية” تعلن جاهزيتها لموسم حج 1445هـ بخطة تشغيلية وفرت كميات خزن مائي تجاوز 3 ملايين متر مكعب

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم الأحد، عن اكتمال خطتها التشغيلية والفنية لإدارة قطاعي المياه والخدمات البيئية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة استعدادًا لاستقبال موسم حج 1445هـ.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، إن خطتها التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن لهذا العام جاهزة منذ وقت مبكر، مؤكدة أنها تعمل على تحسين الخدمات المقدمة، ورفع مستوى الجاهزية تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة إلى تسخير جميع الإمكانات، وتقديم كل الخدمات المائية والبيئية لحجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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وأوضحت الشركة في بيانها، أنها عملت منذ وقت مبكر على وضع الخطط والاستراتيجيات والاستفادة من الدروس السابقة من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والتركيز على توفير كميات المياه اللازمة التي سيتم توزيعها وضخها إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في موسم الحج، بكميات خزن تشغيلي واستراتيجي يتجاوز 3.2 ملايين متر مكعب.

وذلك بمتوسط كميات ضخ يومي تتجاوز 750 ألف متر مكعب إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وبمتوسط ضخ يصل إلى أكثر من مليون متر مكعب يوميًا في يوم عرفة، وأيام عيد الأضحى المبارك، حيث ستنفذ الخطة كوادر وطنية مؤهلة يتجاوز عددهم 2000 موظف.

وأشارت الشركة إلى أنها نفذت 10 مشاريع مائية وبيئية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مؤخرًا بتكلفة تتجاوز 158 مليون ريال، وذلك سعيًا منها لتطوير البنية التحتية، ودعم إمدادات المياه، ورفع كفاءة الشبكات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وزيادة سعة خطوط نقل مياه الصرف الصحي، لضمان تقديم أرقي الخدمات لضيوف الرحمن. مشيرة إلى أنها سخرت التقنيات الذكية لإدارة المنظومة المائية بموسم الحج.

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ويتم متابعة العمليات التشغيلية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال غرف المراقبة والتحكم عبر نظام “سكادا”.

وأكدت الشركة أن عملية ضخ المياه ستكون مستمرة على مدار الساعة في المسجد الحرام والمنطقة المركزية، مع استمرارية ضخ المياه إلى جميع أحياء مكة المكرمة المخدومة بشبكات المياه بمعدل 21 ساعة يوميًا، إضافة إلى تشغيل محطات التعبئة (الأشياب) التابعة للشركة بمكة المكرمة بكامل طاقتها الاستيعابية.

وذلك لتلبية طلبات الصهاريج لسكان الأحياء التي لا تتوفر فيها شبكات مياه خلال الموسم. مبينة أن المختبر المركزي مجهز بأحدث التقنيات العالمية الحديثة لضمان جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن.

وأشارت إلى أن هناك مختبرات ثابتة ومتنقلة في المشاعر المقدسة تجري الفحوصات المخبرية على العينات التي تجمعها الفرق الميدانية من مصادر المياه الرئيسة، والخزانات التشغيلية والاستراتيجية، وشبكات المياه في المشاعر المقدسة، ومكة المكرمة حرصًا من الشركة على جودة المياه، مؤكدةً أن فريق عملها يضم كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصة تقوم بإجراء أكثر من 4100 فحص مخبري يوميًا خلال موسم الحج.