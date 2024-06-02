بلومبرغ: تغطية جميع أسهم طرح “أرامكو” بحجم 12 مليار دولار

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأحد، أن الطرح العام الثانوي لأسهم شركة الزيت العربية السعودية “ارامكو”، شهد تغطية جميع أسهم الطرح بعد وقت قصير من بدء بناء سجل الأوامر للمؤسسات بحجم 12 مليار دولار.

وبدأت صباح اليوم الأحد، بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة في الطرح العام الثانوي لشركة “ارامكو”، وتستمر حتى الخميس المقبل.

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ويتمثل الطرح العام الثانوي في طرح 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من قبل الحكومة تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المُصدرة.

وكانت وكالة بلومبرغ، قالت في نهاية مايو الماضي، إنه في حال وصول سعر بيع الأسهم إلى الحد الأقصى من النطاق السعري للطرح فسيكون سادس أكبر طرح للأسهم منذ جمعت أرامكو 30 مليار دولار من الطرح العام الأولي لأسهمها في 2019.

وسيكون ربع أكبر طرح جديد لشركة مدرجة في البورصة بالفعل خلال تلك الفترة.

هذا وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد غداً الإثنين وحتى يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو الجاري.

وسيعلن سعر الطرح النهائي والتخصيص يوم 7 يونيو، وتنفيذ الصفقات المتفاوض عليها وإيداع الأسهم وبدء التداول عليها في 9 يونيو الجاري، ورد الفائض في 11 من نفس الشهر