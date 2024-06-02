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فريق التحرير

2 يونيو 2024

تغطية اكتتاب الأفراد في “تالكو” تبلغ 17.4 مرة

اقتصاد
تغطية اكتتاب الأفراد في “تالكو” تبلغ 17.4 مرة السوق المالية السعودية "تداول"

أعلنت شركة الإنماء للاستثمار بصفتها المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب للطرح العام الأولي لشركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية “تالكو” اليوم الأحد، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح.

وقالت شركة الإنماء للاستثمار في بيان اليوم الأحد عبر “تداول السعودية” أنه إتمام عملية الطرح لشريحة الأفراد بمعدل تغطية 17.4مرة وتخصيص سهم واحد كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، مشيرة إلى إنه تم تحديد السعر النهائي بـ43 ريالاً للسهم الواحد.

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وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 2.5389% على أساس تناسبي.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد بدأت في 28 مايو الماضي وانتهت في 29 من نفس الشهر، واكتتبت شريحة الأفراد في كامل الأسهم المخصصة لهذه الفئة والبالغة 1.2 مليون سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة بسعر 43 ريالاً للسهم الواحد.

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